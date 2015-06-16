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"كى مون" يصف اليمن بالقنبلة الموقوتة وسط تأجيل مباحثات وقف إطلاق النار

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"كى مون" يصف اليمن بالقنبلة الموقوتة وسط تأجيل مباحثات وقف إطلاق النار "كى مون" يصف اليمن بالقنبلة الموقوتة وسط تأجيل مباحثات وقف إطلاق النار
ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز" اليوم أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون حذر من أن الوضع فى اليمن يشبه القنبلة الموقوتة ، بعد أن تأجلت المباحثات الرامية للتوصل الى وقف لإطلاق النار أمس الاثنين لمدة يوم آخر.

وكان بان كى مون قد توقف فى جنيف أمس الاثنين ، لحضور المشاورات الأولية التى ترعاها الأمم المتحدة بين حكومة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وجماعة الحوثيين.

وقد اجتمع الأمين العام مع ممثلى اليمنية وسفراء مجموعة الدول ال16 التى تراقب الوضع فى اليمن ، غير انه غادر إلى نيويورك دون لقاء وفد الحوثيين بعد أن تأخر موعد وصولهم الى جنيف.

وتقول الصحيفة الأمريكية أن وفد جماعة الحوثيين الذى يضم 23 شخصا والذى يُعتقد أن من بينهم ممثلون عن الرئيس المخلوع على عبد الله صالح قد رفضوا بداية أن تقلهم الطائرة التى كانت من المفترض أن تتوجه بهم الى جنيف ، وعندما غادروا فى النهاية صنعاء تأخرت الطائرة فى جيبوتى لأسباب وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بانها لوجيستية.

وأشارت إلى أن بان كى مون اكد قبل مغادرته جنيف ضرورة عمل الأطراف المعنية سريعا للتوصل الى اتفاق ، محذرا من أن وجود اليمن اصبح على المحك ، وقال إن هدف المشاورات هو التوصل الى هدنة إنسانية لوصول المساعدات الى المدنيين وكذلك الاتفاق على وقف أطول مدى لإطلاق النار واستئناف الحوار السياسى للتوصل الى تسوية للصراع الدائر فى البلاد.
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مصر 365

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