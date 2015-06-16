حزب التجمع: قانون تقسيم الدوائر الجديد سيصعب الدعاية ولم يضف جديدا

قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن قانون تقسيم الدوائر الجديد الذى تم الاتفاق عليه بين لجنة تعديل القوانين وقسم التشريع بمجلس الدولة لم يضف جديدا على قانون تقسيم الدوائر القديم، والذى أعلنت الأحزاب رفضها له.

وأضاف شرابية لـ"اليوم السابع" أن قانون تقسيم الدوائر الجديد يدمج بين الدوائر الكبيرة والدوائر الصغيرة وهو ما سيصعب كثيرا على الأحزاب فى الداعية الانتخابية، إلى جانب المرشحين على المقاعد الفردية، حيث سيكون من الصعب تغطية كل الدائرة، موضحا اعتراض الحزب على القانون الجديد.

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