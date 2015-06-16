بالفيديو.. مرتضى منصور لـ"أسامة الغزالى حرب": أحمد موسى "راجل ولن يعتذر"

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه تحدث مؤخراً مع أسامة الغزالى حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، حول أزمته مع الإعلامى أحمد موسى، وطالبه بالتنازل عن القضية المقدمة ضد "موسى"، وأخبره أن "موسى راجل ولن يعتذر".

وقال "مرتضى": "لكن الغزالى رفض وقال لى إنت الوحيد الذى طلب منى التنازل عن البلاغ بخلاف جميع من حولى الذى طالبونى بالاستمرار ووصفوا هذا الحكم بأنه انتصار لـ25 يناير، فقلت له: طظ فى يناير".

وأضاف منصور، فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" أن أسامة الغزالى الحرب لا يفهم الأمر جيداً، فهو ربما يرى أن الرجال يشترون ويباعون ويريد صك براءة لـ25 يناير، لكن هذا لن يحدث، على حد قول "مرتضى".

وتابع فى سياق حديثه للغزالى حرب، "أنت مصدق نفسك.. أحمد موسى راجل مش ها يعتذرلحد، لأنه راجل صعيدى وبقاله 7 سنين مريض بالكبد وواقف على رجله، ولو دخل السجن هايدخل ويطلع راجل".