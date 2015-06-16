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طلاب الثانوية العامة يمتحنون اليوم مادتى اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة

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طلاب الثانوية العامة يمتحنون اليوم مادتى اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة طلاب الثانوية العامة يمتحنون اليوم مادتى اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة
يمتحن اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة ضمن النظام الحديث فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يختبر طلاب النظام القديم فى مادة الفلسفة والمنطق.

وفى سياق متصل قال محمد سعد رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الكنترولات ستبدأ اليوم فى تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة الفيزياء والتى اختبرها الطلاب أمس الأول الأحد، على أن يتم الإعلان عن نتيجة العينة بعد غد الخميس.


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