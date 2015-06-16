محلب يعود للقاهرة بعد ترأسه وفد مصر بالقمة الأفريقية فى جوهانسبرج

عاد إلى القاهرة فى ساعة مبكرة صباح اليوم الثلاثاء ، المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بعد زيارة لجنوب أفريقيا استغرقت ثلاثة أيام شارك خلالها فى قمة "النيباد" والقمة الأفريقية التى عقدت دورتها الخامسة والعشرون فى جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وألقى المهندس محلب كلمة مصر فى القمة الأفريقية ، أكد فيها عمق العلاقات المصرية الأفريقية وحرص مصر على دعمها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد انعقاد قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاث بشرم الشيخ الأسبوع الماضى.

واستعرض رئيس الوزراء، مع أبناء الجالية المصرية والمستثمرين من جنوب أفريقيا جهود التنمية التى تبذلها مصر والتيسيرات التى تقدمها لأشقائها الأفارقة وكذلك جهود تيسير جذب الاستثمارات لمصر ودعم التجارة المصرية الأفريقية.

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