"الصحة" توافق على 9600 طلب لزراعة الأعضاء من 2009 حتى العام الحالى

أكد الدكتور صابر غنيم وكيل وزارة الصحة للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص الطبية موافقة الوزارة على 9600 طلب لزراعة الأعضاء منذ 2009 وحتى 2015.

وقال الدكتور صابر غنيم وكيل وزارة الصحة للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص الطبية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن عمليات زراعة الأعضاء التى تمت كانت بين الأقارب وغير أقارب وجنسيات أخرى من نفس الجنسية.

وأضاف الدكتور صابر غنيم وكيل وزارة الصحة للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص الطبية أن مصر بها 38 منشأة طبية تقوم بزراعة الأعضاء.

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