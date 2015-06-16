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اليوم.. النطق بالحكم على مرسى بقضيتى "التخابر مع حماس" و"الهروب الكبير"

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اليوم.. النطق بالحكم على مرسى بقضيتى "التخابر مع حماس" و"الهروب الكبير" اليوم.. النطق بالحكم على مرسى بقضيتى "التخابر مع حماس" و"الهروب الكبير"
تنطق محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الثلاثاء حكمها فى قضيتى أحداث اقتحام السجون المصرية التى جرت فى الأيام الأولى لثورة يناير 2011، ووقائع التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية - والمتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، والتنظيم الدولى للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية، وميليشيا حزب الله اللبنانية والجماعات التكفيرية.

وكانت المحكمة قد سبق وأحالت أوراق محمد مرسى و106 متهمين آخرين، إلى مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى فى شأن إصدار حكم بإعدامهم فى قضية اقتحام السجون، وكذا أحالت 16 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، إلى مفتى الديار المصرية أيضا لذات السبب فى قضية التخابر.

ويتصدر قائمة المحالين للمفتى فى القضيتين، قيادات جماعة الإخوان مثل محمد بديع المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجى وصلاح عبد المقصود ومحمد سعد الكتاتنى ورشاد البيومى والداعية يوسف القرضاوى، علاوة على عناصر فلسطينية من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية والعناصر التكفيرية بسيناء.

وكانت المحكمة قد نظرت كل قضية من القضيتين على حدة.. حيث بدأت أولى جلسات قضية اقتحام السجون فى 28 يناير 2014، فى حين بدأت جلسات قضية التخابر فى 16 فبراير من ذات العام، وعقدت المحكمة جلسات متعاقبة لنظر القضيتين، استمعت خلالها لطلبات ودفاع ودفوع المتهمين، واستمعت إلى المتهمين، وقامت بفض الأحراز ومشاهدتها، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة، وسمح للمتهمين ودفاعهم فى جلسات القضيتين بإبداء ما يعن لهم من طلبات وأوجه دفاع.

ويحاكم فى قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادى النطرون، 129 متهما يتقدمهم محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولى للجماعة، وعناصر بحركة حماس وحزب الله والجماعات الإرهابية المنظمة.

وتضم قضية اقتحام السجون 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.. ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسى) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد بيومى، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتنى وعصام العريان ومحمد البلتاجى ومحيى حامد وصفوت حجازى.


>هيئة دفاع الإخوان تحضر جلسة محاكمة المتهمين بقضيتى "التخابر والهروب"

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