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اليوم.. أولى جلسات محاكمة 12 متهما فى قضية توظيف 62 مليون دولار

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اليوم.. أولى جلسات محاكمة 12 متهما فى قضية توظيف 62 مليون دولار اليوم.. أولى جلسات محاكمة 12 متهما فى قضية توظيف 62 مليون دولار
تبدأ، اليوم الثلاثاء، الدائرة الثانية جنايات بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى، أولى جلسات نظر أكبر قضية توظيف أموال فى ، الخاصة بشركة "استار كابيتال"، المتهم فيها رجل الأعمال هانى لطفى عواد، و11 متهماً آخرين.

وكشفت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية، أن رجل الأعمال هانى لطفى عواد، رئيس شركة "ستار كابيتال"، استولى على 62 مليون دولار أمريكى جمعهم من 1000 مواطن، بزعم توظيف تلك الأموال فى المشروعات الاستثمارية المختلفة، والمنافسة فى البورصات العالمية.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها فى مجال المضاربة فى البورصات العالمية (فوركس)، وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإلكترونية على الإنترنت.

وبحسب أوراق القضية، استخدم المتهمون الذين بدأوا نشاطهم المخالف للقانون منذ عام 2010 حتى عام 2014، العديد من أسماء عدة الشركات لجمع أموال المواطنين، مثل: ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى إيه، وتبين أن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وثبت من التحقيقات، عن تلقى المتهمين لأموال من الجمهور جاوز عددهم ألف مودع، وأن جملة الأموال التى تلقوها بلغت 62 مليون دولار أمريكى وامتنعوا عن ردها للمودعين، وأنهم استخدموا تلك الأموال فى شراء عقارات ومنقولات مختلفة جار تحديد قيمتها.

وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة، ومنعهم من السفر خارج البلاد، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، ومخاطبة الجهات الدولية المختصة لملاحقتهم، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين.


>"ستار كابيتال" تطالب برفع التحفظ على أموالها لتسديد مستحقات عملائها

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مصر 365

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