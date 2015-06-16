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"الداخلية" تضبط طالبا جامعيا لتورطه فى تسريب امتحانات الثانوية العامة

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"الداخلية" تضبط طالبا جامعيا لتورطه فى تسريب امتحانات الثانوية العامة "الداخلية" تضبط طالبا جامعيا لتورطه فى تسريب امتحانات الثانوية العامة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط طالب لقيامه بإدارة إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة على الطلبة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط العناصر المتورطة فى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذين يقومون من خلالها بارتكاب بعض الجرائم والمخالفات والتى من بينها تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها.

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية مفادها قيام "عبدالرؤوف.أ" طالب بكلية الزراعة ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، القائم على إدارة إحدى الصفحات على الإنترنت، بتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وتوزيع إجابات الأسئلة على طلبة الثانوية العامة من خلال تلك الصفحة نظير مقابل مادى يتمثل فى كروت شحن للهواتف المحمولة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل إقامته، وبمواجهته اعترف بقيامه بإدارة الصفحة المُشار إليها وبث أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.

وتم ضبط جهاز الحاسب الآلى والهواتف المحمولة المستخدمة فى الدخول على شبكة الإنترنت والتواصل مع طلبة الثانوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيث باشرت التحقيقات.

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مصر 365

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