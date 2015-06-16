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نقابة المهن العلمية بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لمعالجة الورق

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نقابة المهن العلمية بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لمعالجة الورق نقابة المهن العلمية بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لمعالجة الورق
تنظم نقابة المهن العلمية بالإسكندرية، ورشة عمل عن معالجة الورق وفن الخط العربى، وتقدمها الكيميائية صفاء فهمى، غدًا الأربعاء بمقر النقابة بمحطة الرمل.

وقال الكيميائى أحمد أنور عضو مجلس نقابة العلميين، إن اللجنة الثقافية تهتم بالأفكار الجديدة، والتى تعد صالحة للمجتمع وتخدم أعضاء النقابة، ومنها ورشة عمل إعادة معالجة الورق بحيث يصبح صالحًا لكتابة اللوحات، مما يوفر على الخطاط ٩٠٪ من المجهود المادى والمعنوى.

وأضاف الكيميائى أحمد أنور، أن الورشة سيستفاد منها عدد كبير من الأعضاء وأسرهم لتعليمهم كيفية معالجة الورق وإعادة استخدامه مرة أخرى، من خلال المتخصصين الذين يقدمون الورشة، مؤكداً أن الدعوة عامة لمن يهتم بعنوان الورشة.

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مصر 365