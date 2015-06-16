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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكرم الأبطال الرياضين بنادى شرم الشيخ

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قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد سعيد، رئيس مجلس إدارة نادى شرم الشيخ بتكريم جميع الأبطال الفائزين في جميع الألعاب الرياضية، من خلال احتفالية كبيرة ضمت الفائزين، وجميع أعضاء نادى شرم الشيخ، والرؤساء السابقين فى لمسة وفاء وحب.

حيث قام المحافظ بتكريم الكابتن القبطان ولاء حافظ عضو النادى، الذى حقق الرقم القياسى فى أطول مدة غطس تحت الماء مسجلا رقما عالميا جديدا، فى موسوعة جينس للأرقام القياسية.

كما قام بتكريم فريق كرة القدم الحائز على المركز الثانى فى أول مشاركة له فى بطولة الاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قام أيضا بتكريم فريق السباحة من مواليد 2005 والحاصل على 6 ميداليات ذهبية باستاد القاهرة.
>وأيضا فريق الكاراتيه الحاصل على المركز الأول ببطولة جنوب سيناء للكاراتيه.

كما تم تكريم اللواء محمد الجافى الرئيس السابق للنادى، والدكتور عادل طاهر مدير مركز طب الأعماق، ومدربى الفرق الفائزة.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور احمد سعيد، رئيس مجلس ادارة نادي شرم الشيخ يكرم اللواءمحمد الجافى -اليوم السابع -6 -2015
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اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور احمد سعيد، رئيس مجلس ادارة نادي شرم الشيخ يكرم اللواءمحمد الجافى

المحافظ يكرم رجال الاعمال عماد عزيز -اليوم السابع -6 -2015
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المحافظ يكرم رجال الاعمال عماد عزيز

اللواء خالد فودة والدكتور احمد سعيد يكرم الكباتين القبطان ولاء حافظ عضونادى شرم الشيخ -اليوم السابع -6 -2015
>

اللواء خالد فودة والدكتور احمد سعيد يكرم الكباتين القبطان ولاء حافظ عضونادى شرم الشيخ

المحافظ يكرم فريق كرة القدم والسباحة والكاراتية -اليوم السابع -6 -2015
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المحافظ يكرم فريق كرة القدم والسباحة والكاراتية


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