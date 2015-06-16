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الأربعاء.. أفلام روائية قصيرة بـ"سينما مجراية" فى المنيا

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الأربعاء.. أفلام روائية قصيرة بـ"سينما مجراية" فى المنيا الأربعاء.. أفلام روائية قصيرة بـ"سينما مجراية" فى المنيا
تعرض "سينما مجراية" تحت شعار "نظرة فى زوايا أخرى" فى السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة، تبدأ بعرض فيلم "سيجارة"، ويليه فيلم "باب للخروج" وفيلم "البنات بتحب الشيكولاتة"، ويختتم اليوم بعرض لفيلم سبحة فى رقبة درويش".

وفيلم "سيجارة" الفيلم من إنتاج وزارة الثقافة "المركز القومى للسينما" ويرصد معاناة المرأة فى ، وعدم قدرتها على اختيار مصيرها، الفيلم من بطولة "إيناس نور" و"نهى إسماعيل" وسيناريو "هبة حسن"، ومن إخراج "طارق عزت" مدة عرض الفيلم 23 دقيقة.

و"باب للخروج" فيلماً من إنتاج شركة "سمات" ويرصد الفيلم اختلاف نظرة المجتمع ما بين ما هو خطأ وصحيح، وبطولة "تامر نبيل" و"بسمة ياسر" سيناريو "آمال الميرغنى"، إخراج "يوسف ناصر"، مدة عرض الفيلم 11 دقيقة ونصف.

أما فيلم "كل البنات بتحب الشيكولاتة" فمن إنتاج شركة "البطريق" محمود حميدة، ومن بطولة النجمة "أنوشكا" وسيناريو وإخراج "أحمد حداد" ويلقى الفيلم نظرة عن أزمة المرأة فى منتصف العمر، مدة عرض الفيلم 29 دقيقة.

وختاماً فيلم "سبحة فى رقبة درويش" لمخرجته "نغم علام"، فهو من انتاجها الشخصى، وبطولة "محمد سرور"، والفيلم يدور فى ملكوت عالم الدراويش والتصوف، ومدة عرض الفيلم 7 دقائق.
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