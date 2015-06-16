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السعودية تسلم الكويت رئاسة مجموعة دول التعاون الإسلامى بالأمم المتحدة

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السعودية تسلم الكويت رئاسة مجموعة دول التعاون الإسلامى بالأمم المتحدة السعودية تسلم الكويت رئاسة مجموعة دول التعاون الإسلامى بالأمم المتحدة
سلم مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمى أمس الاثنين، رئاسة مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامى الأعضاء فى الأمم المتحدة إلى المندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، حيث تترأس الكويت الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

وبحسب وكالة الانباء السعودية، رحب المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامى لدى الأمم المتحدة فى نيويورك أفق قوكن والممثلون الدائمون لدول منظمة التعاون الإسلامى بالعتيبى رئيسا لمجموعة الدول الإسلامية الأعضاء فى الأمم المتحدة.

وأثنى قوكن وسفراء مجموعة منظمة التعاون على الجهود التى بذلها المعلمى لخدمة القضايا التى تهم الأمة الإسلامية خلال فترة رئاسته لمجموعة الدول الإسلامية الأعضاء فى الأمم المتحدة.
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