خدعوك فقالوا.. اللمبات الموفرة تسبب الإصابة بالسرطان

انتشر بحث أمريكى يؤكد أن المصابيح الكهربائية الموفرة التى يطلق عليها صديقة البيئة، تتسبب فى شعور الإنسان بالقلق والصداع وقد يصل الأمر للإصابة بمرض السرطان، كما أوضح البحث الأمريكى أن هذه المصابيح لها آثار سيئة وسامة، ولكن عند انكسرها عندما ينتشر الزئبق المتواجد داخلها، مما يسبب الشعور بالدوخة والصداع النصفى وعدم القدرة على التركيز والشعور بالقلق.

فى المقابل أكد الكثير من الأطباء أنه ليس لها أى أضرار على صحة الإنسان، وأن الضوء ليس بمسبب للسرطان، حيث إن الإنسان يتعرض للكثير من الإضاءة سواء من التليفزيون والموبايل والكمبيوتر.

وحول هذا يشير الدكتور وفاء محمد عبد اللطيف أستاذ علاج الأورام واستشارى طب الأورام بمستشفى الهرم العام، أن كثيرا من الأشخاص يستخدمون التليفزيون والكمبيوتر والموبايل ويتعرضون لضوئها، وقد يكون هناك الكثير من الأضرار على صحة الإنسان، وذلك بسبب كثرة الاستخدام، ولكننا إذا أحسنا استخدام كل شىء فلا خوف على الصحة العامة.

ويضيف أستاذ علاج الأورام، أن تلك اللمبات لا خوف منها على الصحة الإنسان، طالما استعملها بشكل صحيح وحرص على عدم وقوعها و تعرضها للكسر.

وصرح أستاذ علاج الأورام واستشارى طب الأورام فى مستشفى الهرم العام، أن استخدام هذه اللمبات آمن على صحة الإنسان ولا تسبب فى الإصابة بالسرطان مثل تعرض الإنسان للإشعات المختلفة كالتلفزيون والموبايل وغيرها.