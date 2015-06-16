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"الشبة" أفضل الطرق للتخلص من رائحة العرق الكريهة

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"الشبة" أفضل الطرق للتخلص من رائحة العرق الكريهة "الشبة" أفضل الطرق للتخلص من رائحة العرق الكريهة
عند دخول فصل الصيف يشعر الكثيرون بالقلق والتوتر نتيجة تعرضهم للتعرق بكثرة، وذلك بالرغم من استخدمهم للعديد من مزيلات العرق التى تمنع الروائح الكريهة ، فما هى المواد الطبيعية التى تساعد على القضاء والتخلص من رائحة العرق الكريهة؟.

وحول هذا يجيب الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، مؤكدا أن مشكلة العرق الزائد من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وتسبب لهم توترا نفسيا ولا يجدوا لها حلا.

ويتابع استشارى الأمراض الجلدية، أن مشكلة العرق الزائد فى منطقة تحت الإبطين المصاحبة برائحة غير مستحبة تزداد مع استخدام العطور ومزيلات العرق وقد تكون من أسباب الإصابة بالحساسية وتترك بقعا غامقة، وأحيانا يصاحبها حدوث التهابات فطرية فى الجلد .

ويضيف رئيس المركز القومى للبحوث سابقا أن أفضل وسيلة لحل هذه المشكلة هى استعمال بودرة الشبة، عن طريق وضعها على الجلد بعد غسيله وتجفيفه مباشرة، فالشبة تحتوى على مادة مطهرة تقتل البكتريا المسببة للرائحة غير المستحبة وتمنع نمو أى فطريات، وتساعد على حماية الجلد من الميكروبات وآثار مزيلات العرق.

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