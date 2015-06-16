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إدخال 38 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة

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إدخال 38 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة إدخال 38 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة
أعلن مصدر مسئول بميناء رفح البرى إدخال 38 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة، عن طريق الميناء.

وقال المصدر إن الشاحنات مقدمة من المعونة القطرية لإعادة إعمار غزة طبقا للتنسيق مع الجانب المصرى على توفير مواد البناء وإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري، مشيرا إلى أنه تم إدخال 24 شاحنة أسمنت تقل 1300 طن، 10 شاحنات من الزلط تقل 450 متر مكعب، و 4 شاحنات بيتومين ( مادة رصف وتثبيت الطرق) تقل 1240 برميلا، حيث تم التنسيق مع الجانب الفلسطينى وإدخالها إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات مشروعات إعادة الإعمار.

من جهة أخرى، تم إدخال 300 كيلو جرام من الأدوية مقدمة كمعونة من فرنسا، حيث تم تسليمها إلى الجانب الفلسطينى.
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مصر 365