إحباط تسلل 136 شخصا بينهم 9 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت الأجهزة الأمنية على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 136 بينهم 9 سودانيين إلى ليبيا وإلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى ليبيا، بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية.

أعلنت مديرية أمن مطروح فى بيان صحفى، منذ قليل، عن تسلم قسم السلوم 136 متهما وهم 1 من محافظة الجيزة و6 من قنا و20 من البحيرة و42 من المنيا و10 من بنى سويف و7 من الفيوم و4 من سوهاج و24 من أسيوط و2 من الدقهلية و2 من الشرقية و8 من كفر الشيخ و1 من مطروح و9 من السودان لحين عرضهم على النيابة المختصة.

قال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح إن عمليات ضبط المتسللين من المصريين والجنسيات الأخرى تأتى فى إطار تكثيف الجهود وتنفيذاً للخطة الموضوعة بمعرفة إدارة البحث الجنائى والتى تعتمد على غلق الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية التى تسلكها تلك العناصر، وتضييق الخناق عليهم وعدم تمكينهم من الهروب من الأكمنة الثابتة والمتحركة بالتنسيق الكامل القوات المسلحة ومكتب مخابرات حرس الحدود بالسلوم وفرعى الأمن العام والأمن الوطنى بمطروح.

- إحباط تسلل 63 شخصًا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم