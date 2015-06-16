مرتضى منصور مشيداً بمحلب: يعمل مثل البلدوزر و"أمه دعياله ومافيش عتال زيه"

أشاد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بالمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، قائلاً: "لم أرَ فى حياتى "عتال" مثل محلب، والراجل دا عشان أمه دعياله، ربنا مديله النفس والصحة، وزى اللاعب يلعب مساك وراس حربة وعارضة وحكم ويشيل حديد.. راجل شغال 24 ساعة فى المستشفيات والشارع والمصنع ويسافر بلدان العالم".

وأضاف "منصور" فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" عبر فضائية "دريم"، إن هناك حملة موجهة من الصحف ضد رئيس الوزراء إبراهيم محلب رغم أن الرئيس السيسى وصفه بـ"البلدوزر"، مشيراً إلى أن هناك إنجازات تحققت فى عهد السيسى منها القضاء على طوابير الخبز والغاز.