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"إسكان القاهرة": 8 آلاف وحدة جديدة بمدينة بدر لحالات الإخلاء الإدارى

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"إسكان القاهرة": 8 آلاف وحدة جديدة بمدينة بدر لحالات الإخلاء الإدارى "إسكان القاهرة": 8 آلاف وحدة جديدة بمدينة بدر لحالات الإخلاء الإدارى
قال اللواء هانى شنيشن، مدير مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، إن محافظة القاهرة ستبدأ خلال الشهرين المقبلين فى إنشاء 8 آلاف وحدة سكنية جديدة بمدينة بدر من خلال طرح مزايدة علنية يتم تخصيصها للحالات القاسية، وحالات الإخلاء الإدارى والزواج الحديث وحالات الخطورة الداهمة.

وأضاف مدير مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن نهاية شهر سبتمبر المقبل ستشهد الانتهاء من تسلم 8500 وحدة سكنية بمدينة بدر تم بالفعل إنشاؤهم على أن تصل مساحة الوحدة الواحدة إلى 100 متر، موضحا أن المحافظة ستقوم بتسكين حالات الخطورة الداهمة وحالات الإخلاء الإدارى والحالات القاسية بها.

وأشار اللواء هانى شنيشن إلى أن المحافظة تدرس بناء وحدات سكنية بمدينة بدر لأهالى تل العقارب الواقعة بالسيدة زينب، والتى تعد من الأماكن الخطرة، موضحا أن مشروع الأسمرات وتحيا الذى يضم 11300 وحدة سكنية وجار إنشاؤه بالمقطم سيتم تخصيصه لأهالى منشأة ناصر على أن يتم الانتهاء منه خلال هذا العام.


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