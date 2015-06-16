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146 ألف مواطن تقدموا بطلبات للالتحاق بـ5 آلاف وظيفة لذوى الاحتياجات الخاصة

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146 ألف مواطن تقدموا بطلبات للالتحاق بـ5 آلاف وظيفة لذوى الاحتياجات الخاصة 146 ألف مواطن تقدموا بطلبات للالتحاق بـ5 آلاف وظيفة لذوى الاحتياجات الخاصة
قالت فوزية حسن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز تلقى 146 ألفا و272 طلبا من مواطنين للالتحاق لـ5000 وظيفة لذوى الاحتياجات الخاصة، والتى أعلن الجهاز عنها 26 مايو الماضى.

وأضافت فوزية حسن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن غلق باب التقدم سيكون فى موعده 26 يونيو الجارى.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، وافق بتاريخ 21 مايو على تعيين 500 وظيفة من ذوى الاحتياجات الخاصة، لوظائف تتناسب مع نسبة الإعاقة وتخصصاتهم، ممن لا يعملون بوظائف أخرى بالجهاز الإدارى للدولة، موزعين على جميع المحافظات وفقًا لنسبة العجز بكل محافظة.


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