"شرطة النقل" تناقش الاستعدادات النهائية لتأمين وسائل المواصلات خلال رمضان

عقد اللواء السيد جاد الحق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات منذ قليل اجتماعا مع القيادات والضباط والقوات والمساعدين والمدنيين والمجندين.

فى بداية الاجتماع هنأ اللواء السيد جاد الحق الضباط والقيادات بحلول شهر رمضان المعظم ثم ناقش تطوير الخطة الأمنية، بما يتناسب مع المستجدات الموجودة على الساحة والوقوف على السلبيات والعمل على تلافيها والوقوف على الإيجابيات والعمل على تطويرها واستحداثها خلال الشهر الكريم.

وركز مساعد الوزير خلال الاجتماع على أهمية وجود ضباط الشرف بالإدارة وما يقومون به من جهد ملموس فى ضبط العديد من القضايا بجانب التواجد الأمنى بالمحطات والتفتيش والتواصل الدائم مع جمهور الركاب والدعم المتواصل لتحقيق الرسالة الأمنية والحفاظ على المرافق الحيوية، وأثنی علی الإيجابيات التی قام بها بعض ضباط الشرف خلال فترة انتدابهم بالإدارة وحثهم على بذل المزيد والمزيد من الجهد والعطاء.

وخلال الاجتماع وحث الضباط على ضرورة حماية أنفسهم وقواتهم ومنشآتهم حتی يعود علی الوطن والمواطنين الشعور بالأمن والأمان.

وناقش الظروف الأمنية الراهنة التى تمر بها البلاد وانتهاك بعض التيارات لإعمال العنف ضد المنشآت ومرافق الدولة واستغلال البعض منهم بالقيام بأعمال تخريبية ضد منشآت ومرافق الدولة الحيوية وبالأخص قطارات السكة الحديد والمترو وباقى وسائل المواصلات المختلفة.

مصدر: إنشاء قسم شرطة بمحطة مترو السادات استعدادًا لفتحها للجمهور