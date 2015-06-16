أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مرتضى منصور: "وزير الداخلية السابق قال إن 2 مليون صوت مزور لمرسى ضد شفيق"

Google+ Print
مرتضى منصور: "وزير الداخلية السابق قال إن 2 مليون صوت مزور لمرسى ضد شفيق" مرتضى منصور: "وزير الداخلية السابق قال إن 2 مليون صوت مزور لمرسى ضد شفيق"
دافع مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن الفريق أحمد شفيق، قائلاً: "شفيق ظلم فى نتيجة انتخاباته ضد مرسى وأقسم بالله العظيم وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم قال إن 2 مليون بطاقة انتخابية مزورة وضعت لصالح مرسى ضد شفيق".

وأضاف "مرتضى منصور"، فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" عبر فضائية "دريم"، أن حركة "قضاة من أجل " الإخوانية هى التى أعلنت فوز مرسى قبل الدولة لإحراجها وعدم إعلان فوز شفيق رغم أن الأخير هو الفائز، على حد قوله.

وتابع: "الشرطة لم تضرب المتظاهرين يوم 25 يناير، وكان فيه ورد وفل وياسمين ولم يكن هناك صدام بين المتظاهرين والشرطة"، زاعماً أن 25 يناير لم تكن ثورة وإنما انتفاضة ضد فساد نظام مبارك، استغلتها الإخوان للقفز إلى السلطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا