مرتضى منصور: "وزير الداخلية السابق قال إن 2 مليون صوت مزور لمرسى ضد شفيق"

دافع مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن الفريق أحمد شفيق، قائلاً: "شفيق ظلم فى نتيجة انتخاباته ضد مرسى وأقسم بالله العظيم وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم قال إن 2 مليون بطاقة انتخابية مزورة وضعت لصالح مرسى ضد شفيق".

وأضاف "مرتضى منصور"، فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" عبر فضائية "دريم"، أن حركة "قضاة من أجل مصر" الإخوانية هى التى أعلنت فوز مرسى قبل الدولة لإحراجها وعدم إعلان فوز شفيق رغم أن الأخير هو الفائز، على حد قوله.

وتابع: "الشرطة لم تضرب المتظاهرين يوم 25 يناير، وكان فيه ورد وفل وياسمين ولم يكن هناك صدام بين المتظاهرين والشرطة"، زاعماً أن 25 يناير لم تكن ثورة وإنما انتفاضة ضد فساد نظام مبارك، استغلتها الإخوان للقفز إلى السلطة.