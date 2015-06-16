بالصور.. مدير أمن القاهرة يزور أمين الشرطة المصاب أثناء ضبط إرهابى الخليفة

زار اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، منذ قليل، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أمين الشرطة المصاب فى واقعة ضبط إرهابى قبل استهداف منشأة شرطية بالخليفة، بالمستشفى للاطمئنان على سلامته حيث نقل له تحيات وزير الداخلية على جهوده.

ومن جانبه أكد الأمين المصاب أن رجال الشرطة دائماً على قلب رجل واحد فى الدفاع عن أمن الوطن، وأنهم على استعداد تام للتضحية بأرواحهم لتحقيق رسالة الأمن وحماية المواطنين.

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء مرور كل من أمينى الشرطة محمد جمعة أحمد، وتامر محمد رضا بالطوف الأمنى المعين بشارع الخيالة بدائرة قسم شرطة الخليفة تلاحظ لهما قيام أحد الأشخاص يحمل حقيبة "هاند باج" ثم قام بإخراج ملابس سيدة منتقبة من داخل الشنطة فقاموا بتتبعه ومراقبته حتى قام بارتدائها فتوجهوا إليه لاستيقافه.

وأثناء ذلك قام المتهم باستخراج سلاح أبيض عبارة عن سنجة من الحقيبة التى كانت بحوزته وتعدى بها على أمين الشرطة الأول، ما أحدث إصابته بجرح نافذ بالفخذ الأيسر وجرح قطعى بالقدم اليسرى (تم نقله على إثرها لمستشفى الشرطة بالعجوزة)، وعندما حاول التعدى على أمين الشرطة الثانى قام الأخير بإطلاق عيار نارى من الطبنجة عهدته فأصاب المتهم بالفخذ الأيمن وأمكن السيطرة عليه.

ومن خلال الفحص تبين أن المتهم "محمود.إ.م" 29 سنة عاطل ومقيم دار السلام وبفحص الحقيبة التى كانت بحوزته عثر بها على (5 زجاجات مولوتوف موصل طرف كل منها بمفجر، و2 زجاجة بها سائل البنزين، و2 طبنجة صوت، سلاح أبيض عبارة عن السنجة التى تعدى بها على أمين الشرطة، زى حريمى للمنتقبات وجوانتى حريمى، وعدد 5 ولاعات)، وقد تم تفكيك العبوات بمعرفة خبراء المفرقعات وتم نقل المتهم للمستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.



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مدير الأمن خلال زيارة الأمين المصاب



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زجاجات المولوتوف ومثبت بكل منها مفجر



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المضبوطات