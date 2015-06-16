أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا وشعبيا لاستطلع هلال شهر رمضان

Google+ Print
اليوم.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا وشعبيا لاستطلع هلال شهر رمضان اليوم.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا وشعبيا لاستطلع هلال شهر رمضان
تنظم دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم، احتفالا رسميًا وشعبيًا كبيرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، حيث سيعلن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية نتائج الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.

يحضر الاحتفال الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة نائبا عن رئيس الجمهورية، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزراء العدل والأوقاف، ورئيس جامعة الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتى الجمهورية الأسبق ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والشبابية وسفراء الدول العربية والإسلامية.


>دار الإفتاء تعلن غدا نتائج الرؤية الشرعية لهلال رمضان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365