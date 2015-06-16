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اليوم.. ممرات سرية للفرح فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

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اليوم.. ممرات سرية للفرح فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية اليوم.. ممرات سرية للفرح فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية
ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "ممرات سرية للفرح" للأديبة حنان سعيد.

يناقش المجموعة الناقدان د.أحمد حسن صبرة ودينا نبيل، ويدير الندوة الأديب منير عتيبة، المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

حنان سعيد عضو اتحاد الكتاب ونادى القصة بالقاهرة وقصور الثقافة بالإسكندرية، صدرت مجموعتها الأولى "أمطار تموز" سنة 1998، وظلت حتى الآن مخلصة للقصة القصيرة لا تبدع إلا فى رحابها، فأصدرت مجموعاتها القصصية: كتاب جائزة الدكتور هدارة (مجموعة قصصية مشتركة) سطور بيضاء على سطح متعرج، امرأة لا أحب أن ألقاها، همزة وصل، ممرات سرية للفرح.

حصلت حنان سعيد على عدد من الجوائز منها: مركز أول فى مسابقة القصة القصيرة إقليم غرب ووسط الدلتا عام 98، مركز أول مسابقة قصة قصيرة للدكتور هدارة، مركز أول لعامين متتاليين 92 و93، مسابقة القصة القصيرة بالندوة الثقافية بنادى سبورتنج، جائزة جمعية الأدباء المركز الثانى، جائزة جريدة الجمهورية المركز الثانى، جائزة الدكتور عبد الغفار مكاوى عن مجموعة امرأة لا أحب أن ألقاها، المركز الأول.

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