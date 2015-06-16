محافظ الغربية يشارك اليوم "الشباب والرياضة" فى حفل تكريم أبطال الجمهورية

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالغربية، مساء اليوم الثلاثاء، فى استاد طنطا الرياضى، حفل تكريم الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى جميع الأنشطة الرياضية.

يشارك فى الحفل سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، ومحمد شحاتة وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحشد جماهيرى من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية.

يذكر أن محافظة الغربية حققت مراكز متقدمة فى رياضة السباحة، والجمباز، كما فاز مركز شباب قرية حصة شبشير التابعة لدائرة مركز طنطا، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى دورى مراكز الشباب.

>