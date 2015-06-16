عبدالإله السناني: "سيلفي" سيكون رقم 1 في رمضان

وصف الفنان السعودي عبدالإله السناني مسلسل "سيلفي"، الذي يشارك في بطولته أمام الفنان ناصر القصبي ويعرض في الفترة الذهبية خلال رمضان المقبل على شاشة mbc، بأنه عمل عربي طرحه ليس فقط محلياً أو خليجياً، مبيناً أنه مسلسل كوميدي ترفيهي اجتماعي يصور الواقع بطريقة درامية مختلفة، ويحكي ما يدور في العالم العربي من مشاكل اجتماعية واقتصادية وانسانية بلغة الدراما.

وقال السناني في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "نقدم هذا العام عملاً مختلفاً، قلبه الفنان ناصر القصبي، عقله الكاتب خلف الحربي، رئتاه المخرج أوس الشرقي، وحواسه الخمس أبطاله من الفنانين. حيث يعدّ المسلسل عبارة عن 30 فيلماً متنوعاً ومنفصلاً في رمضان، أي أن كل حلقة منه لها لونها ومذاقها الدرامي ما بين الكوميديا والتراجيدية".

وذكر السناني أنه تربطه علاقة صداقة منذ سنوات مع الفنان ناصر القصبي لذا كان التعامل معه في إطار المحبة والأخوة، وكذلك مع أغلب الفنانين بالعمل وخصوصاً أبطال "واي فاي" الذين عمل معهم لسنوات، مشيراً إلى أن mbc رائدة في الدراما إذ أنها أنتجت مسلسل "سيلفي" بكلفة إنتاجية عالية حيث تم تصويره ما بين لبنان والإمارات والسعودية والهند.

وحول المنافسة الرمضانية بين مسلسلي "سيلفي" و"منا وفينا" اللذين يضما أغلب نجوم الفن السعودي قال: "المنافسة في مصلحة المشاهد، ونحن لسنا في مباراة لكرة القدم، بل أننا نقدم ثقافة وفن، ومثلما أتمنى النجاح لمسلسلي أتمنى كذلك للزملاء في "منا وفينا" أن يقدموا عملاً جيداً يحظى بالنجاح، ولكل مجتهد نصيب"، وتباع: "ولكنني أرى أن "سيلفي" سيكون من أفضل الأعمال العربية رمضان هذا العام، ونقلة نوعية في طرح الكوميديا الاجتماعية الترفيهية الراقية المتطورة من ناحية الأداء التمثيلي والرؤية الإخراجية والصورة والإنتاج، بعيداً عن التهريج والإسفاف بشكل قريب من الناس، وأتمنى أن يكون رقم 1 في العالم العربي مثلما حققنا ذلك رمضان الماضي من خلال "واي فاي 3" الذي كان الأعلى مشاهدة عربياً".

يشار إلى أن "سيلفي" من تأليف ورشة نص بإشراف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي، وبطولة: ناصر القصبي، ويوسف الجراح، وحبيب الحبيب، وعبدالإله السناني، وأسعد الزهراني، وهيا الشعيبي، وعبير أحمد، وريماس منصور، وبشير الغنيم، وأفنان فؤاد، وأمينة العلي، وعبدالله عسيري، وشيلاء سبت.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"