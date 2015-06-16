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بالصورة: شاروخان و كارينا كابور معاً

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الثلاثاء 16-06-2015 01:08

نشرت نجمة بوليوود Karina Kapoor صورة "سيلفي" على حسابها الخاص في "الانستغرام" تجمعها مع الكينغ Shahrukhan إلى جانب شقيقتها Karishma Kapoor والنجمة Alia Bahatt.

Shahrukhan الذي خضع لعملية جراحية في ركبة رجله اليسرى، داخل مستشفىBreach Candy في مدينة مومباي الهندية بدا متكئاً على عكازه في الصورة.

وكانت Kareena التي قامت بجولة إلى ماليزيا وقطر لإتمام بعض الأعمال ضمن برنامجها كنجمة بوليوودية ، قد انتهت مؤخراً من تصوير فيلمها " Bajrangi Bhaijaan " في كشمير، حيث يشاركها النجم Salman Khan البطولة.

 

 

 

 

 

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