عبد الله الطراروة: شجون عندها خلاف معي أما أنا فليس لدي خلاف مع أحد

في حديث فني مع "سيدتي نت"، تكلّم الفنان الشاب عبد الله الطراروه عن جديده الدرامي خلال الفترة المقبلة لا سيما مشاركته في مسلسلين هما "تورا بورا" و"ذاكرة من ورق"، موضحاً طبيعة علاقته مع الفنانة شجون الهاجري بعد الخلاف الذي وقع بينهما، خلال تصوير مشاهد مسلسل "ذاكرة من ورق" في ألمانيا وهنا التفاصيل.

عن "ذاكرة من ورق" يقول الفنان عبد الله الطراروه في حديثنا معه: "بطروحات اجتماعية جريئة، ومعالَجة درامية جديدة ومختلفة، ومزجٍ غير تقليدي بين ثقافتيْن بِبُعدَيْن حضاريّيْن عربي وأوروبي، وضع الكاتب عادل الجابري نصه الدرامي غير النمطي ليديره المخرج علي العلي في الدراما الخليجية الاجتماعية "ذاكرة من ورق" على MBC في رمضان".

وعو دوره يقول: "ألعب دور فواز الذي يعاني من مرض نفسي، متسلّط في المنزل ويقسو على والدته وشقيقته التي تقدم دراستها العليا في برلين، ومن المعروف أننا نحن في مجتمع محافظ، وبعاداتنا وتقاليدنا من الصعب التفريط في الفتاة لتدرس في بلاد غريبة، لذا فإن فواز يضع هذا الأمر نصب عينيه ويسافر إلى ألماينا حيث تدرس شقيقته، وهناك تحدث مشاكل عدة وتتوالى الأحداث ليقف فواز مع نفسه وقفة جادة ويعدّل في تصرفاته".

والجدير ذكره أن "ذاكرة من ورق" من تمثيل نخبة من نجوم الدراما الخليجية أبرزهم: شجون الهاجري، وفاطمة الصفي، وصمود، وريم أرحمة، وعلي الكاكولي، وهنادي الكندري، وعبدالله السيف، وعبدالله الطليحي، ومهى الغريب، وعبدالله الطراروة، ومحمد مسلم، وغيرهم.

وعرج عبد الله إلى دوره في "تورا بورا" حيث يلعب دور أحمد، الذي تأثّر بـ"القاعدة" ورحل عن أهله ليلتحق بصفوفها، فيذهب إلى افنغانستان لتبدأ رحلة الأب الفنان القدير سعد الفرج في البحث عن الإبن بين الجبال والصحاري".

وبالحديث مع طراروة، توقفنا عند علاقته حالياً مع الفنانة شجون الهجري فقال: "لست على خلاف مع شجون أو أي شخص سواء في الوسط الفني أو خارجه، نحن نقدم فن يعتبر رسالة إلى الجمهور لذا يجب أن نكون قدوة حسنة للجميع ولا نسمح بأي خلافات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا حدث أي اختلاف يجب أن يبقى بيننا ونواجه، قد يكون لشجون خلاف معي ولكن من جهتي ليس لدي أي خلاف معها".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"