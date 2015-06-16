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فنانات عربيات يعبرن عن إعجابهن بسعد المجرد

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فنانات عربيات يعبرن عن إعجابهن بسعد المجرد فنانات عربيات يعبرن عن إعجابهن بسعد المجرد

الثلاثاء 16-06-2015 02:29

أجمع الكثير من الفنانين في العالم العربي على موهبة ونجاح الفنان المغربي سعد المجرد، وخصوصاً الفنانات.

فخلال مهرجان "موازين"، كان المجرد الحاضر الغائب وحديث النجوم في المؤتمرات الصحافية التي عقدوها، فعبرت النجمة السورية أصالة نصري عن إعجابها بكل ما قدمه المجرد، كذلك النجمة اللبنانية إليسا التي صرّحت أنها من عشاق أغنية "المعلم" وأنها لا تتوقف عن مشاهدتها.

ومؤخراً عبّرت الفنانة المصرية عبد الوهاب عن حبّها للفنان المغربي سعد المجرّد، بعد أن قال الأخير إن فنانته المفضلة هي شيرين.

فنشرت شيرين على حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" مقطع من مقابلة مع سعد المجرد قال فيها إن "كل واحد لديه مطربته المفضلة وأنا مطربتي المفضلة هي شيرين".

وعلّقت شيرين على الفيديو، قائلةً: "أنا كمان بحب سعد المجرد وبقول له أنت معلم".

 

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