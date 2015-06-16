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رجل أعمال أقصرى:جارِ الإعداد لمهرجان "فى حب مصر "بمعبد الكرنك

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رجل أعمال أقصرى:جارِ الإعداد لمهرجان "فى حب مصر "بمعبد الكرنك رجل أعمال أقصرى:جارِ الإعداد لمهرجان "فى حب مصر "بمعبد الكرنك
أكد محمود إدريس رجل الأعمال وأحد الداعمين لفعاليات وقفة الفنانين بمعبد الكرنك بالأقصر، أن وجود مشاهير على أرض الأقصر رسالة قوية للعالم أجمع أن الأقصر آمنة، وأنها مستعدة لاستقبال زوارها من جميع دول العالم، برغم الأحداث العارضة التى مرت بها، والتى لن تؤثر على مسيرة السياحة، ولا على القطاع السياحى.

وأضاف إدريس، لـ"اليوم السابع"، أنه سينظم مهرجانًا فنيًا كبيرًا يحمل عنوان "فى حب مصر"، ومن المقرر أن يقوم بإحيائه الكينج المطرب محمد منير، فى ساحة معبد الكرنك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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مصر 365

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