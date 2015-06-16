الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط طالب يدير "صفحة" لتسريب امتحانات الثانوية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف عبد الحميد، فى إلقاء القبض على طالب جامعى يقوم بإدارة إحدى الصفحات الإلكترونية، التى تقوم بتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة .

جاء ذلك فى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها مستعينة بالتقنيات الحديثة؛ كالفحص الفنى وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط العناصر المتورطة فى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يقومون من خلالها بتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها .

وأكدت المعلومات، التى أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، قيام عبد الرؤوف.ا.ع، مواليد 1996 "طالب بكلية الزراعة" ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، يدير إحدى الصفحات على شبكة الإنترنت بتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وتوزيع إجابات الأسئلة على طلبة الثانوية العامة، من خلال تلك الصفحة نظير مقابل مادى يتمثل فى كروت شحن للهواتف المحمولة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل إقامته، وبمواجهته اعترف بقيامه بإدارة الصفحة المُشار إليها وبث أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، تم ضبط جهاز الحاسب الآلى والهاتف المحمول المستخدمين فى الدخول على شبكة الإنترنت والتواصل مع طلبة الثانوية العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، حيث باشرت التحقيقات.

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