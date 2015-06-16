سفر وعودة 282 شاحنة بضائع من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

أعلن مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، فى تصريح صحفى مساء الاثنين، أنه تم إنهاء إجراءات سفر 180 شاحنة بضائع مصرية وعودة 102 شاحنة مصرية من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية، حفاظًا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وقال مدير أمن مطروح، إنه تم التنبيه على كل الخدمات بشدة اليقظة والتأهب لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كل الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

- السماح بسفر 473 مصريا وليبيا وعودة 550 عبر منفذ السلوم