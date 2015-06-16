18 عاملا بمعابد الأقصر يشكون لوزير الآثار تأخر رواتبهم منذ فبراير الماضى

تقدم عدد من العاملين بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد الأقصر ومعابد الكرنك ومعابد البر الغربى، بطلب رسمى مكتوب للدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، لصرف رواتبهم المتوقفة منذ شهر فبراير الماضى، وذلك لدى جولته فى معبد الكرنك بالأقصر، ووعدهم الوزير بحل الأزمة خلال أيام وصرف رواتبهم من الشركة.

ومن جانبه، أكد محمود مصطفى محمود أحد العاملين بالمشروع فى محافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنهم لم تصلهم أية رواتب منذ شهر فبراير الماضى، وعندما حاولوا تقديم شكاوى، كان المسئولون يحاولون إسكاتهم حتى لا يصل الأمر لوزير الآثار.



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وزير الآثار يتسلم الطلب لإنهاء الأزمة



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الطلب المقدم من العاملين لوزير الآثار



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عمال يوقعون على الطلب لوزير الآثار