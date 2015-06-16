مش بس فى مصر.. تضاعف أعداد مرضى السكر فى بريطانيا بسبب السمنة

يقدر عدد مرضى السكر من النوع الثانى فى مصر بثمانية ملايين شخص، وهو من الأمراض المزمنة التى تسبب مضاعفات صحية كثيرة، أبرزها التهابات الأعصاب ومشاكل الرؤية وضعف المناعة وأمراض الكلى، ومن أبرز الأسباب المؤدية لذلك: انتشار السمنة وفرط الوزن، والعادات الغذائية الخاطئة، وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة والتعرض لضغوط عصبية كبيرة.

وكشفت مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أن أعداد مرضى السكر قد ارتفعت داخل بريطانيا بنسبة 62% على مدار العقد الماضى، لافتة أن 90% منهم أصيبوا بمرض السكر من النوع الثانى " Type 2 diabetes".

وأكد الباحثون أن ارتفاع معدلات الإصابة بهذه المرض المزمن والخطير نجمت عن ارتفاع نسب الإصابة بالسمنة، وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة 3.3 مليون شخص، مؤكدين أن أعداد المرضى المصابين بالسكر بلغ خلال العام الماضى فقط 125 ألف شخصا.

وأوصى الباحثون بضرورة وضع خطط عاجلة لمكافحة السمنة، والتى تعتبر المسبب الأول لمرض السكر، وأضاف التقرير أن هيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS" تنفق سنوياً 10 مليارات جنيه إسترلينى على مرضى السكر، ويتم تخصيص 80% من هذه الأموال للحد من مضاعفات المرض.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس عشر من شهر يونيو الجارى.