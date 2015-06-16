الأرق مع عدم النوم يضاعف آلام الركبة لمرضى التهاب المفاصل

كشفت دراسة علمية حديثة، أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل، أكثر عرضة للشعور بالآلام المبرحة فى الركبة عندما لا يحصلون على قسط كاف من النوم.

ووجد الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الأمريكى “Health Day News”، أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل وخاصة فى الركبة مع الأرق كانوا أيضا أكثر عرضة للمعاناة من اضطرابات الجهاز العصبى الذى يجعلهم أكثر حساسية للألم ويزيد من الشعور بعدم الراحة.

واكتشفت مؤلفة الدراسة كلوديا كامبل، وهى باحثة فى الطب النفسى فى جامعة جونز هوبكنز بجامعة الطب فى بالتيمور، أن مرضى التهاب المفاصل المصابين بالأرق يعانون من المزيد من الألم مقارنة بالمرضى الآخرين الذين لا يعانون من الأرق.

وأوضح الباحثون أن هشاشة العظام هو مرض تنكسى يمكن أن يؤدى إلى تآكل الغضاريف والأنسجة الزالقة التى تغطى نهايات العظام فى المفاصل، مما يسبب الألم والتورم وفقدان الحركة وتآكل العظام، ويرتبط ذلك مع الشيخوخة.

وعلى الصعيد العالمى، فإن هناك واحدا من كل 10 رجال، وواحدا من كل خمسة نساء فوق سن الـ60 لديهم هشاشة العظام، حيث تعتبر واحدة من الأسباب الرئيسية للإعاقة فى الدول المتقدمة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية “WHO”.