ممكن تجيبلك هلاوس..لمستخدمى سماعات الهواتف اعرف أضرارها وإزاى تتجنبها؟

كثير من الأشخاص يلجئون لاستخدام سماعة الأذن مثل سماعة الهاتف المحمول، كما أن هناك بعض المهن مثل موظف العلاقات العامة يستخدمون السماعات بشكل دائم مما ينتج عنه تعرضهم لبعض المخاطر الصحية.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد عياد أخصائى جراحة المخ والأعصاب، انتشرت فى الفترة الأخيرة استخدام سماعات الهواتف المحمولة أو التى تستخدم فى بعض المهن التى تطلب استخدام السماعات مثل موظفى العلاقات العامة بالشركات.

ويستكمل د. عياد قائلا "هناك بعض الأضرار الصحية التى تنتج عن الإفراط الأشخاص الذين يستخدمون السماعات الأذن منها:

>1)ظهور أعراض القلق.

>2) الأرق وقلة النوم .

>3)فقدان التركيز .

>4)التعرض لبعض الهلاوس السمعية .

>5)يؤدى استخدامها لفترات طويلة لاضطرابات واختلال فسيولوجية كهرباء المخ مما قد يؤدى لحدوث بعض النوبات عصبية .

>6)سماعة الأذن تزيد فرص الإصابة بأورام المخ .

>7)حدوث آلام الرقبة وخشونة فى الفقرات العنقية .

>8) الصداع .

>9)الإصابة ببعض أعراض التنميل بفروة الرأس .

>10)أمراض الأذن الوسطى .

لذلك ينصح د. عياد قائلا "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب مراعاتها وأهمها":

>1)ينصح بعدم استخدام السماعة لفترة طويلة إلا للضرورة القصوى .

>2)لمستخدمى السماعات التى تعتبر جزءا من أعمالهم ينصح بإزالة السماعة لبعض الدقائق لراحة الأذن.