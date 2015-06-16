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لجنة الأمن والدفاع بالعراق تتوقع حرب إعلامية بعد التحقيق فى سقوط الموصل

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لجنة الأمن والدفاع بالعراق تتوقع حرب إعلامية بعد التحقيق فى سقوط الموصل لجنة الأمن والدفاع بالعراق تتوقع حرب إعلامية بعد التحقيق فى سقوط الموصل
توقعت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق بسقوط مدينة الموصل فى قبضة تنظيم داعش مواجهة حرب إعلامية بسبب ورود أسماء سياسيين متورطين فى القضية.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، رئيس لجنة التحقيق حاكم الزاملي، إن اللجنة ملتزمة بموعد قراءة تقرير نتائج التحقيق فى الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

وتوقع الزاملى ـ فى تصريح لراديو (سوا) الأمريكى مساء أمس الاثنين ، حربا إعلامية ستواجهها اللجنة من قبل بعض الأطراف السياسية، بسبب ورود أسماء سياسيين من كتل برلمانية فى التقرير، مشيرة إلى أن اللجنة توصلت إلى حقائق مهمة تستدعى إطلاع الرأى العام عليها.

وأوضح رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ، رئيس لجنة التحقيق أن هناك من سيسعى إلى أن يحرف مسار التقرير.

وأضاف أن اللجنة حققت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة مع 100 شخصية سياسية وعسكرية.
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