أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل زعيم القاعدة باليمن فى هجوم بطائرة بدون طيار

Google+ Print
مقتل زعيم القاعدة باليمن فى هجوم بطائرة بدون طيار مقتل زعيم القاعدة باليمن فى هجوم بطائرة بدون طيار
نقلت سي.إن.إن الاخبارية عن مسئولين بالأمن القومى اليمنى قولهما اليوم الاثنين إن الزعيم اليمنى لتنظيم القاعدة فى جزيرة العرب قتل فى هجوم بطائرة بدون طيار.

وزعيم القاعدة فى اليمن هو ناصر الوحيشى وكان يوما أحد المقربين من زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وقالت سي.إن.إن إن الوحيشى قتل فى هجوم وقع يوم الجمعة فى حضرموت.

وقال مسئول أمريكى تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن الولايات المتحدة تتحقق من تقارير عن وفاته وامتنع عن التعليق على أى مشاركة أمريكية محتملة.

وقال مسئول اخر إن الجيش الأمريكى لم يشارك فى أى هجوم. ولم يتضح ما إذا كان الهجوم من تنفيذ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل