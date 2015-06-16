مقتل زعيم القاعدة باليمن فى هجوم بطائرة بدون طيار

نقلت شبكة سي.إن.إن الاخبارية عن مسئولين بالأمن القومى اليمنى قولهما اليوم الاثنين إن الزعيم اليمنى لتنظيم القاعدة فى جزيرة العرب قتل فى هجوم بطائرة بدون طيار.

وزعيم القاعدة فى اليمن هو ناصر الوحيشى وكان يوما أحد المقربين من زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وقالت سي.إن.إن إن الوحيشى قتل فى هجوم وقع يوم الجمعة فى حضرموت.

وقال مسئول أمريكى تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن الولايات المتحدة تتحقق من تقارير عن وفاته وامتنع عن التعليق على أى مشاركة أمريكية محتملة.

وقال مسئول اخر إن الجيش الأمريكى لم يشارك فى أى هجوم. ولم يتضح ما إذا كان الهجوم من تنفيذ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

>