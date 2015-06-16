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ولي العهد يطالب «السفراء الجدد» بخدمة أبناء الوطن في الخارج

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ولي العهد يطالب «السفراء الجدد» بخدمة أبناء الوطن في الخارج ولي العهد يطالب «السفراء الجدد» بخدمة أبناء الوطن في الخارج

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله في مكتبه بقصر السلام أمس سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهم: منير بن إبراهيم بنجابي المعين لدى جمهورية البيرو، وعبدالله بن مرزوق الزهراني المعين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وعيد بن محمد الثقفي المعين لدى سلطنة عمان، وسليمان بن صالح الفريح المعين لدى جمهورية غينيا، وأحمد بن يونس البراك المعين لدى اليابان، وعبدالله بن حجاج المطيري المعين لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية، وثامر بن سبهان السبهان المعين لدى جمهورية العراق، وهاني بن عبدالله مؤمنة المعين لدى البوسنة والهرسك، وفهد بن عبدالله الصفيان المعين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وفي بداية الاستقبال هنأهم سمو ولي العهد بالثقة الملكية بتعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أهمية العمل بما يعزز الدور الإقليمي والدولي للمملكة العربية ، وتطوير علاقات المملكة بالدول التي يعملون فيها في ظل ما تتمتع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله

، من مكانة إسلامية وما تتميز به من ثقل عربي ودولي على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى تقديم كل الخدمات لأبناء الوطن في الخارج والعناية بشؤونهم، متمنياً سموه للسفراء التوفيق والسداد.

من جانبهم، أبدى السفراء المعينون اعتزازهم بالثقة الملكية، وشكرهم وتقديرهم لسمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على ما حظوا به من توجيهات، مؤكدين أنهم سيبذلون كافة جهودهم لخدمة المملكة وأبنائها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

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