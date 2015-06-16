مون يدعو إلى هدنة في رمضان: اليمن يحترق

افتتح بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة محادثات سلام بشأن اليمن في جنيف امس بالدعوة إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية محذرا من أن البلاد تقف على شفير انهيار لا يمكن للشرق الأوسط أن يحتمله.

وقال بان إن الهدنة التي دعا إليها بمناسبة بدء شهر رمضان يجب أن تستمر لمدة أسبوعين على الأقل للسماح بدخول الإمدادات الأساسية للبلاد.

وأبلغ الصحافيين "إن بقاء اليمن ذاته اليوم على المحك. في الوقت الذي تتشاحن فيه الأطراف المختلفة.. يحترق اليمن."وقال إن القتال حصد أرواح ما يزيد عن 2600 شخص نصفهم مدنيون مستشهدا بأرقام من منشآت صحية تقول منظمة الصحة العالمية إنها أقل من الواقع.

وذكر بان أن الوفد الذي يمثل الحوثيين لم يصل إلى جنيف بعد ولكنه يتوقع حضوره في وقت لاحق. وقال "من المفترض أن تكون هنا بالكامل مجموعة المشاركين في المشاورات خلال ساعات."

ومن المتوقع أن تستمر محادثات جنيف يومين أو ثلاثة يتنقل خلالها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد بين الجانبين في محادثات منفصلة.

كما دعا بان إلى اتفاقيات هدنة محلية وإلى انسحاب المجموعات المسلحة من المدن اليمنية.

وأضاف "يعطي القتال قوة جديدة لبعض من أشرس الجماعات الإرهابية في العالم. ببساطة لا يمكن أن تتحمل المنطقة جرحا نازفا آخر كما هو الحال في سورية وليبيا."

وقال بان إنه على عكس الصراعات في سورية وليبيا تتبنى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي موقفا موحدا تجاه اليمن.

من جانبه قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين عبدالله امس إن حكومته يمكن أن تبحث وقفا محدودا لإطلاق النار مع الحوثيين إذا انسحب الحوثيون المدعومون من إيران من مدن وأطلقوا سراح أكثر من ستة آلاف سجين والتزموا بقرار الأمم المتحدة.

ياسين: مستعدون لبحث وقف إطلاق النار إذا انسحب الحوثيون من المدن وأطلقوا سراح أكثر من ستة آلاف سجين

وقال عبدالله للصحافيين إنه إذا التزم الحوثيون بقرار الأمم المتحدة وأفرجوا عن السجناء الذين يحتجزونهم ويزيد عددهم عن ستة آلاف بينهم وزير الدفاع وإذا انسحبوا من عدن وتعز ومدن أخرى وتوقفوا عن القتل فإن الأمر قابل للنقاش. الى ذلك رحبت الولايات المتحدة الأميركية امس بالإعلان عن المباحثات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة في مؤتمر جنيف الذي افتتحت جلسته امس.وقالت في بيان لها عبر حساب سفارتها في صنعاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،:"نؤكد دعوة مجلس الأمن لليمنيين لحضور تلك المشاورات بحسن نية وبدون شروط مسبقة".

وأشارت إلى أنها تحث اليمنيين على المشاركة في المباحثات من أجل العمل على الاستئناف العاجل لعملية الانتقال اليمنية بما يتوافق مع المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.كما أبدت قلقها من العواقب الإنسانية الناتجة عن استمرار العنف في اليمن، ودعت الجميع إلى الحرص على الوصول إلى اتفاق لإنهاء الاقتتال والبدء بانسحاب القوات من المدن اليمنية الرئيسية.

وتعقد جلسة مباحثات جنيف، في ظل وضع إنساني كارثي تعيشه معظم المحافظات اليمنية جراء المواجهات المسلحة التي تشهدها تلك المحافظات بين المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح من جهة، وأفراد المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي من جهة أخرى.

ومن المفترض ان يبدأ وفدا الحكومة والمتمردين اليمنيين محادثات صعبة كلا على حدة برعاية الامم المتحدة لكن دون امل كبير بوضع حد للنزاع الدامي الذي تشهده البلاد.وكان المتحدث باسم الامم المتحدة احمد فوزي اصدر بيانا اكد فيه ان اليوم الاول من المحادثات سيشهد "مشاورات اولية" بين طرفي النزاع في قاعتين منفصلتين، على ان يقوم الموفد الاممي الخاص الى اليمن اسماعيل ولد شيخ احمد بالتنقل بينهما "آملا في جمعهما معا".

والمحادثات هي اللقاء الاول بين المعسكرين منذ الاطاحة بالرئيس عبدربه منصور هادي.

واعتبر لوران بونفوا خبير شؤون اليمن "من غير المحتمل ابدا ان تفضي المحادثات الى نتيجة. فكل معسكر متمسك بموقفه ولا يبدو مستعدا لأي تسوية".

واضاف بونفوا الباحث في مركز الابحاث العالمية للعلوم السياسية "رغم كل شيء، فان المحادثات في جنيف يمكن ان تشكل فرصة قبل بضعة ايام على حلول شهر رمضان ليتم الاعلان عن هدنة يمكن ان تتيح اطلاق محادثات اكثر جدية".من جهة اخرى، افادت مصادر دبلوماسية ومن الامم المتحدة ان وفد المتمردين اليمنيين لم يصل بعد صباح امس الى جنيف قبيل افتتاح المحادثات بسبب تأخير في الرحلة.

وتابعت المصادر نفسها ان الطائرة التابعة للامم المتحدة وعلى متنها خمسة ممثلين عن المتمردين بينهم حوثيان شيعة وعضوان في حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وزعيم حزب الحق الشيعي المعارض حسن زيد، غادرت صنعاء مساء الاحد واضطرت للتوقف مطولا في جيبوتي.ويضم وفد المتمردين ايضا مندوبين يفترض ان يصلا من سلطنة عمان.

وكان وفد المتمردين رفض بعد ظهر الاحد المغادرة على متن طائرة تابعة للامم المتحدة مشترطا لذلك ارسال البيان حول آليات العملية والتي نشرها موفد الامم المتحدة الخاص على صفحته في فيسبوك بصفة "تصريح رسمي من الامم المتحدة"، بحسب مصدر مقرب من المتمردين.

من جهته، كرر وفد الحكومة برئاسة وزير الخارحية رياض ياسين، شروطه من اجل التوصل الى اتفاق وخصوصا تطبيق القرار 226 الصادر عن محلس الامن الدولي والذي يطالب المتمردين بالانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها.واعلن ياسين امام صحافيين مساء الاحد ان "اي وقف لاطلاق النار يجب ان يكون مشروطا بانسحاب الميليشيات من كل المناطق" التي سيطروا عليها.

وفي اعقاب تخلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن السلطة في مطلع 2012 في اطار مبادرة خليجية ومفاوضات وطنية، بدأت مرحلة انتقالية تضمنت خصوصا اجراء حوار وطني شارك فيه المتمردون الحوثيون وحزب صالح وقرر تحويل اليمن الى بلد اتحادي من ستة اقاليم.

وكان يفترض ان يتم الاستفتاء على دستور جديد واجراء انتخابات عامة جديدة بموجب الجدول الزمني لاتفاق الانتقال السياسي.

وفي سبتمبر 2014، سيطر الحوثيون على صنعاء وتابعوا حملتهم التوسعية مدعومين من صالح الذي يسيطر على قسم كبير من القوات المسلحة ما ارغم هادي على الانتقال الى عدن في الجنوب.

لكن الحوثيين واصلوا تقدمهم نحو الجنوب الى ان اطلق تحالف عربي في 26 مارس حملة عسكرية لمنع سقوط اليمن تماما في يد التمرد.

وقد اعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن 2584 شخصا قتلوا في النزاع في اليمن حتى السابع من حزيران/يونيو في حين اصيب نحو 11 الفا اخرين بجروح.