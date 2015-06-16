حدث يقود سيارة بدون رخصة يتسبب في اصابة 3 اخرين

أصيب حدث في الصف الثامن و3 اخرين في حادث مروري صباح أمس عند مدخل منطقة الرمس في رأس الخيمة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى صقر لتلقي العلاج.

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وقال مصدر شرطي انه ورود بلاغ إلى غرفة العمليات صباح أمس، يفيد بوقوع حادث اصطدام بين مركبتين بمنطقة الرمس، انتقلت على أثره دوريات الشرطة والإسعاف إلى الموقع للمعاينة الأولية وتخطيط الحادث، حيث اتضح أن سببه ناتج عن تجاوز إحدى المركبات للإشارة الضوئية والتي يقودها حدث في الصف الثامن "لا يحمل رخصة قيادة" برفقة طالبين ما أدى إلى اصطدامها بمركبة أخرى يقودها باكستاني الجنسية، كانت قادمة من الاتجاه الآخر، حيث نقلا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



> وأوضح الدكتور يوسف الطير مدير مستشفى صقر برأس الخيمة أن الحادث نتج عنه إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات وجروح قطعية، لافتاً أن المصابين بينهم 3 مواطنين يبلغون من العمر (14) و(15).

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