الأورمان تدعم الوادى الجديد بمساعدات وسلع غذائية بقيمة 845 ألف جنيه

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد أن جمعية الأورمان الخيرية، سوف تدعم المحافظة باحتياجات هامة بقيمة 845 ألف جنيه خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بتوزيع عدد 15 ألف كرتونة مواد غذائية على المواطنين والأسر محدودة الدخل، منهم (10 آلاف)، كرتونة مواد غذائية مهداة من القوات المسلحة وعدد (5 آلاف) كرتونة من الأورمان بإجمالى (90 طن) مواد غذائية اعتبارا من 21 يونيو الجارى.

وقال المحافظ إن مديرية التضامن الاجتماعى ستنظم معرضا للملابس بواقع عدد (2000 ) قطعة ملابس بقيمة ( 60 ألف جنيه) بالإضافة إلى دعم الأورمان للمعرض بعدد (600) كرتونة مواد غذائية بقيمة (60 ألف جنيه) توزع بالمجان على الأسر الأشد احتياجا بمركز الفرافرة.

وصرح العميد أحمد الدسوقى مدير جمعية الأورمان بالوادى الجديد أنه تنفيذا لمبادرة محافظ الوادى الجديد اللواء محمود عشماوى فى تفعيل الدور الاجتماعى للجمعيات الخيرية على أرض المحافظة قامت الجمعية بتقديم منح زواج للعروس اليتيمة بقيمة (165 ألف جنيه) بواقع (3 آلاف جنيه) لكل عروس، وذلك مساهمة فى تأسيس بيت الزوجية للعروس اليتيمة.

وأضاف دسوقى أيضاً بأن الجمعية تسعى جاهدة فى تقديم خدمات طبية فى علاج مرضى القلب والعيون، وذلك تمهيداً للإعلان عن أن محافظة الوادى الجديد خالية من مرض القلب والعيون قريباً.

وأثنى عشماوى على الدور الهام الذى تقدمة الجمعيات الخيرية بالمحافظة وخاصة جمعية الأورمان لما لها من دور حقيقى هام على أرض الوادى الجديد بتقديم المساعدات العينية والنقدية للمواطنين والأسر الأشد احتياجا لما له من مردود طيب فى نفوس المواطنين بجميع أرجاء المحافظة.