الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد تنفذ برنامجا فنيا وثقافيا خلال رمضان

قال صلاح حسان مدير عام ثقافة الوادى الجديد، فى تصريح صحفى أمس الاثنين، إن فرقة الفنون الشعبية والفرق التلقائية وفرقة الخارجة للموسيقى العربية ونادى الأدب سيقدمون عروضًا فنية وثقافية، بدءًا من منتصف شهر رمضان، حيث تقوم فرقة الوادى للفنون الشعبية بتقديم عروضها بمكتبة مصر العامة بالخارجة يوم 15 رمضان، كما تقدم عرضًا فى بيت ثقافة ناصر الثورة يوم 17 رمضان، كما تقدم فرقة الفنون التلقائية بموط عروضها يوم 16 رمضان بمركز شباب موط، ويوم 18 رمضان بمقر بيت ثقافة الجديدة بالداخلة، ويوم 23 رمضان بقرية الكفاح، ويوم 24 رمضان بمركز شباب الفرافرة.

وأضاف حسان، أن فرقة الموسيقى العربية ستقدم عروضها يوم 21 رمضان بمعسكر فرق الأمن بالخارجة، ويوم 24 رمضان بمكتبة مصر العامة بالخارجة، مشيرًا إلى أن الثقافة الجماهيرية سوف تعقد عددًا من الأمسيات الشعرية والثقافية، بدءًا من يوم 15 رمضان بمكتبة مصر العامة بالخارجة، ويوم 17 رمضان ببيت ثقافة ناصر الثورة، ويوم 19 رمضان بقرية الجزائر، ويوم 21 رمضان بقرية بورسعيد، وفى مركز الداخلة سيتم عقد أمسيات ثقافية يوم 16 رمضان بمركز شباب موط، ويوم 18 رمضان ببيت ثقافة الجديدة، ويوم 20 رمضان بقرية القلمون ويوم 22 رمضان بقرية الشيخ والى.