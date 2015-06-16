بالصور.. اختتام فعاليات البطولة الكبرى لتنس الطاولة للفتيات بأسوان
وأعلن عن فوز راندا محمد خريش من النادى السودانى بأسوان بالمركز الأول وجاءت فى المركز الثانى مارينا وجدى من منطقة قنا فى حين جاءت فى المركز الثالث أسماء لطفى محمد من النادى السودانى وشارك فى البطولة 100 لاعبة بجانب العديد من المشرفين من محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج.
كما قام اتحاد تنس الطاولة بتوزيع الدروع والكؤوس والميداليات الخاصة بالبطولة بالتعاون مع منطقة أسوان لتنس الطاولة.
الجدير بالذكر أن فرقة وادى النيل قامت بتقديم عروض فنيه وفولكلوريه حازت على إعجاب المشاركين فى البطولة فيما أعرب اللواء محمد مصطفى عن سعادته البالغة بإقامة البطولة على أرض أسوان متمنيا للفرق مزيد من التفوق الرياضى.
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جانب من البطولة
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السكرتير العام للمحافظة ووكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان يتابعان البطولة
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السكرتير العام للمحافظة يكرم الفائزات
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فولكلور فى نهاية البطولة
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التقاط الصور التذكارية فى نهاية البطولة
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جانب من التكريم
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استعراض للفرق المشاركة
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المهندس محمد مصطفى يلقى كلمة
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صورة تذكارية فى نهاية البطولة
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