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قيادات "الوفد" تجتمع بالشرقية لبحث مشاكل المحافظة

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قيادات "الوفد" تجتمع بالشرقية لبحث مشاكل المحافظة قيادات "الوفد" تجتمع بالشرقية لبحث مشاكل المحافظة
استقبل الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، بمكتبة عددًا من قيادات حزب الوفد، على رأسهم الدكتور حاتم الأعصر سكرتير عام مساعد حزب الوفد، واللواء مهندس هانى درى أباظة عضو مجلس الشعب السابق، وسكرتير عام مساعد حزب الوفد، ومحمد زكى عبد العزيز رئيس لجنة الإعلام بالشرقية ونائب رئيس اللجنة النوعية لشباب حزب الوفد، وذلك فى إطار خطة الحزب للتواصل مع المسئولين والقيادات التنفيذية، للمساهمة فى حل مشاكل وأزمات المواطنين .

شارك فى اللقاء كل من: اللواء طبيب محمد النجومى رئيس النادى السياسى، والعميد صلاح الشناوى أمين الصندوق، والمهندس فايز أبو خضرة، والدكتور نبيل العطار، والدكتور علاء شاهين رئيس لجنة الصحة، والعميد طارق عبد الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، والمهندس صلاح شريبة، والدكتور على أبو النور رئيس لجنة الشباب، وعمرو جلال المحامى سكرتير عام لحنة الشباب، والمحاسبة دعاء عبد المنعم رئيس لجنة المرأة .

ناقشت قيادات الحزب خلال اللقاء عددًا من المشكلات والأزمات العالقة بالمحافظة، ومنها مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى والقمامة والبطالة والكهرباء ومشكلة رصف الطرق وأزمة الاختناقات المرورية، وكذلك التعرف على خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن محافظة الشرقية من أكثر المحافظات التى عانى سكانها من الإهمال الواضح من جانب النظام السابق .

من جانبه أثنى محافظ الشرقية على زيارة قيادات حزب الوفد، قائلاً: "أهلاً بقيادات هذا الحزب التاريخى العريق أول وأقدم مدارس الوطنية المصرية، مرحبًا بالتعاون معهم فى تحقيق التنمية للمحافظة، وأطلع قيادات الحزب على آخر المستجدات، وما تم إنجازه بالفعل فى المشروعات المختلفة التى تشمل كل قطاعات التنمية".

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مصر 365