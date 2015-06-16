"واتس آب اليوم السابع"..أهالى "بلقاس" يشترون المياه بعد انقطاعها لـ3 أيام

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين، من مركز بلقاس بمحافظة الشرقية، صوراً للأهالى أثناء تزاحمهم لشراء المياه، من سيارة بالشارع، نظراً لحالة العطش السائدة، بعد انقطاع المياه لمدة 3 أيام متتالية.

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