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جامعة الملك خالد تنظم ملتقى «حفظ النعمة.. مسؤوليتنا جميعاً»

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    تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ملتقى "حفظ النعمة.. مسؤوليتنا جميعاً" خلال الفترة 3-5/ 3/ 1437ه الموافق 14-16/ 12/ 2015م.

وقال د. مبارك حمدان عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر إن الملتقى يهدف لتأكيد ما يعيشه الناس من نعم كثيرة في بلدنا، وإطلاع المجتمع على الممارسات السلبية في التعامل مع النعم، ولتعريفه بأفضل الممارسات الإيجابية للاستفادة منها.

وأضاف أنه يسعى أيضاً للتعريف بمفهوم النعمة والرؤية الشرعية لحفظها وترشيد استخدامها، والممارسات الجيدة والتجارب الناجحة محلياً وعالميا في مجال حفظها وترشيد استخدامها واستثمار الفائض الغذائي، والبرامج السلوكية والتربوية لتعزيز حفظها.

وأوضح د. حمدان أن المشاركة في هذا الملتقى تتم وفق عدة مواصفات منها أن يتصف البحث أو ورقة العمل بما هو متعارف عليه من التحديد الدقيق للموضوع والأصالة العلمية والمنهجية الواضحة والتوثيق الكامل للمراجع والمصادر في مواقعها في صلب البحث وليس على شكل قائمة ببليوغرافية، على ألاّ يكون قد سبق نشره أو تقديمه للنشر، أو عرضه في أي مؤتمر أو ملتقى آخر، وأن يتضمن تحليلاً ناقداً وتقويماً أميناً للحالة الراهنة لموضوع البحث ويستوعب المصادر والمراجع والمشتركة المتنوعة بما في ذلك الدوريات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب المنهجية وبحوث الملتقيات والندوات العلمية.

وأردف عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أنه على الباحث أن يضع مقدمة للبحث تتضمن الهدف المحدد من بحثه وعلاقته بمحاور ورقة العمل وموقعه منها، والمنهجية المستخدمة في البحث، وأهمية موضوع البحث، ويضع كذلك خاتمة تحدد النتائج المستخلصة من البحث، والتوصيات التي يراها، لافتاً إلى أن البحوث ترسل عن طريق البريد الإلكتروني (mbsalshahrani@kku.edu).

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