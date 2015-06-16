اكتتاب السعودية للخدمات الأرضية: تخصيص 10 أسهم للفرد بالحد الأدنى

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، المستشار المالي ومدير الاكتتاب والمتعهد بالتغطية الرئيسي في اكتتاب الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أنه قد تم إكمال عملية معالجة كافة طلبات الاكتتاب التي تم تقديمها وأن التغطية النهائية لاكتتاب الأفراد في أسهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية بلغت 339 %، حيث بلغ العدد النهائي للمكتتبين الأفراد 1.86 مليون مكتتب والمبالغ المحصلة إجمالا 3.8 مليارات ريال.

وقد أوضحت إتش إس بي سي، أنه وبحسب نشرة الإصدار، سيتم تخصيص الحد الأدنى بواقع 10 أسهم لكل فرد مكتتب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تتراوح ما بين 5.0 % إلى 7.9 % لفئات المكتتبين المستحقة لسهم واحد أو أكثر بحسب نسب التخصيص المشار إليها، علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها على أساس تناسبي.

كما أوضح مدير الاكتتاب أنه سيتم رد فائض الأموال المجمعة بموعدٍ أقصاه اليوم الثلاثاء.