«تقنية المدينة» تطلق حملة للتبرع بالدم لجنود الوطن

استجاب العشرات من مدربي ومتدربي وإداري الكلية التقنية بالمدينة المنورة "لنداء الواجب" في مشاركة قواتنا الباسلة والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة من خلال حملة التبرع بالدم.

وأوضح رئيس وحدة السلامة والصحة المهنية بالكلية م. بندر بن سفر الأحمدي ان الحملة استهدفت 300 متبرع، وكانت الاستجابة متميزة، وهو الأمر الذي دعانا لتمديد الحملة مدة يومين إضافيين، نزولاً عند رغبة الكثير من منسوبي الكلية، مضيفاً أن هذه الحملة قامت بشكل متكامل مع بنك الدم بالمدينة في مقر العيادة الطبية بالكلية، حيث راعت النواحي الصحية وسلامة المتبرعين.

وبدوره أكد عميد الكلية م. شاكر بن محمد سعيد الظاهري أن الكلية نظمت هذه البادرة استشعاراً لدورها الوطني من خلال منسوبيها الذين بادروا بالتبرع بدمائهم نصرة لوطنهم وإخوانهم المرابطين في الثغور، واثنى على التجاوب غير المستغرب من منسوبي الكلية، ما يدل على وحدة هذا المجتمع المترابط.